Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

Пекин-2022

Сегодня, 19:15

Серебряная призерка из Японии — о том, что бы сказала Валиевой: «Ты в порядке?»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Telegram Дзен

Японская фигуристка Мисато Комацубара, получившая серебряную медаль Олимпиады-2022 на церемонии в Париже, ответила на вопрос «СЭ» о Камиле Валиевой.

— Если бы на моем месте была Камила Валиева, что бы вы ей сказали?

— Что? Что за вопрос... Ты в порядке? Она наверняка переживает непростые времена, я бы сказала: «Ты как, в порядке?» — ответила Комацубара.

7 августа в Париже прошла церемония награждения медалями командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Сборной США вручили золотые медали, японцам — серебряные. Российские фигуристы должны были получить бронзу. Фигуристы из России обратились с жалобой в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с отсутствием приглашения на церемонию.

Камила Валиева
4
Обсудить
Читайте также
Российские фигуристы потребовали от CAS отменить награждение в Париже
«Был в шоке, когда увидел Забита лысым». Большое интервью Хасана Магомедшарипова
Гендиректора холдинга «Мастертел» обнаружили мертвым в квартире
Ничушкин не торопится в СКА, а «Спартак» усилится экс-одноклубником Капризова. Главные трансферные новости КХЛ на 7 августа
Герасимов заверил Путина, что операция в Курской области завершится разгромом противника
ФСБ опубликовала планы готовившегося фашистской Германией ядерного удара по СССР
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова назвала непорядочным вручение медалей Олимпиады-2022 без россиян

Чжоу — о критике из России: «Я просто борюсь за чистый спорт и считаю, что в нем не должно быть допинга»