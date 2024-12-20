Жубер выступил за допуск российских фигуристов на чемпионат мира

Чемпион мира-2007 Бриан Жубер прокомментировал «СЭ» допуск российских фигуристов к отборочному олимпийскому турниру в Пекине в сентябре 2025 года.

«Я рад, что россияне возвращаются на соревнования под эгидой ISU. Но они должны иметь возможность кататься и на чемпионатах мира, чтобы получить больше квот, как и любая другая страна», — сказал Жубер «СЭ».

В пятницу Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе.