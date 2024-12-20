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Сегодня, 19:43

Жубер выступил за допуск российских фигуристов на чемпионат мира

Микеле Антонов
Корреспондент
Фигурист Бриан Жубер
Бриан Жубер.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Чемпион мира-2007 Бриан Жубер прокомментировал «СЭ» допуск российских фигуристов к отборочному олимпийскому турниру в Пекине в сентябре 2025 года.

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«Я рад, что россияне возвращаются на соревнования под эгидой ISU. Но они должны иметь возможность кататься и на чемпионатах мира, чтобы получить больше квот, как и любая другая страна», — сказал Жубер «СЭ».

В пятницу Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе.

Брайан Жубер
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