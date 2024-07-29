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Сегодня, 15:15

Пустое место на пьедестале. Фигуристам США вручат медали в Париже, но россиян не позовут

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
ФИгуристы США и ОКР на Олимпиаде в Пекине
Фигуристам США вручат золотые олимпийские медали в Париже.
Фото Global Look Press
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Объявлена дата вручения золотых и серебряных медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022.

МОК определился с судьбой золотых и серебряных медалей олимпийского командника по фигурному катанию в Пекине. Как заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс на брифинге, церемония вручения состоится 7 августа в рамках летней Олимпиады. Дата выбрана не случайно — пройдет ровно полтора года с их розыгрыша в Пекине. Но подиум будет неполноценным. Почему?

Что решил МОК

На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд сообщил, что отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российских фигуристов на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей командного турнира Игр в Пекине после дисквалификации Камилы Валиевой. Напомним, российская сторона считала, что золото должно остаться у нее. Таким образом, судьба золота и серебра решена. Но есть нюанс, даже два.

Во-первых, сторона Валиевой подала апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии, и тот ее зарегистрировал. Если доводы стороны Камилы будут услышаны, дело придется рассматривать вновь, а то и возвращать медаль россиянам. Впрочем, шансы на это крайне малы: швейцарский суд — инстанция не спортивная, так что МОК можно понять.

Фигуристка Камила Валиева
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Неполноценный подиум

Другой нюанс гораздо любопытнее. Дело в том, что МОК вручит золото американцам, серебро — японцам, а бронзу... никому. После апелляции наших на то же решение подали свой протест канадцы, которые считают, что бронза, отошедшая по решению ISU России, должна уехать в Канаду. ISU не стал пересчитывать баллы после дисквалификации Валиевой за антидопинговое нарушение на чемпионате России. Он лишь вычел 20 у сборной ОКР, но не добавил два балла Канаде. Эта апелляция рассматривалась 22 июля, но решение еще не вынесено.

Фигуристы сборной Канады после командного турнира на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Пекине. Канадцы будут судиться с Россией за бронзу Олимпиады-2022 в фигурном катании. Каковы у них шансы?

Судя по всему, МОК решил улучить удобный момент и быстро провести церемонию, пока не оказалось, что медали все же придется вручать россиянам — приглашать их каким-то образом и терпеть на подиуме. Вряд ли это понравилось бы и американцам. Они сделали из не врученных им медалей неплохую историю. Фигуристы фотографировались с пустыми футлярами, требуя справедливости, затем отдали их в музей на своей спортивной базе. В апреле американцам вручили шоколадные золотые медали, сообщила одна из призерок Алекса Книрим в своих социальных сетях: «Шоколадная золотая медаль, чтобы заполнить пустоту, пока мы ждем настоящих», — написала она.

Легкоатлетка Лашинда Демус
Лашинда Демус.
Фото Global Look Press

День справедливости

Любопытно, что в Париже планируется полноценный день восстановления справедливости — у Эйфелевой башни пройдут еще десять (!) церемоний награждения с прошлых Олимпиад. Правда, запланированы они на 9 августа — МОК любит растягивать удовольствие. И конечно, во многих из них в плюсе остаются американцы.

Полный список тех, кто получит медали у Эйфелевой башни на парижской Олимпиаде:

Сидней-2000. Легкая атлетика, 200 метров, женщины

Бронза: Беверли Макдоналд (Ямайка)

Пекин-2008. Легкая атлетика, прыжки в длину, женщины

Бронза: Челси Хаммонд-Росс (Ямайка)

Лондон-2012. Тяжелая атлетика, до 85 кг, мужчины

Бронза: Тарек Яхья Фуад Абделазим (Египет)

Лондон-2012. Легкая атлетика, прыжки в высоту, мужчины

Золото: Эрик Кайнард (США)

Серебро: Дерек Друин (Канада)

Лондон-2012. Тяжелая атлетика, до 105 кг, мужчины

Бронза: Сан Гуэн Чжон (Южная Корея)

Лондон-2012. Легкая атлетика, 1500 метров, женщины

Бронза: Абеба Арегави (Эфиопия)

Лондон-2012. Легкая атлетика, 400 метров с барьерами, женщины

Золото: Лашинда Демус (США)

Серебро: Жужана Хейнова (Чехия)

Бронза: Калиэс Спенсер (Ямайка)

Занятное совпадение (а может, и не такое уж совпадение), что золотой фонд США увеличится исключительно за счет россиян. Демус получит золото, отобранное у Натальи Антюх, Кайнард — у Ивана Ухова. В обоих случаях причина — старый допинг у россиян.

Наталья Антюх и&nbsp;Лашинда Димус. На Олимпиаде-2024 американке вручат золото, отнятое у россиянки. Историю переписывают через 12 лет

А вот российскому гребцу Илье Штокалову, который ждал свою медаль Рио-2016 в гребле из-за допинга у соперников, кажется, не суждено ее увидеть. МОК официально объявил, что «не имеет возможности» перераспределить медали в пользу российских спортсменов, так как ОКР в свое время не смог обеспечить возвращение наград дисквалифицированными россиянами.

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