«Либо подвержен пропаганде, либо сумасшедший». Васильев осадил украинца Колесника, призвавшего не допускать россиян до Олимпиады

Фигурист не смог отобраться на чемпионат мира.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев жестко отреагировал на слова украинского фигуриста Вадима Колесника, выступающего за сборную США. Ранее спортсмен призвал не допускать россиян к отбору на Олимпийские игры 2026 года.

Что сказал Колесник

Спортсмен написал в соцсетях длинное сообщение, в котором призвал не допускать россиян к отбору на Олимпиаду 2026 года в Милане. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил фигуристам, шорт-трекистам и конькобежцам принять участие в отборе на Игры в Италии.

«Хотел бы выразить обеспокоенность и выступить за исключение России из олимпийской квалификации. В основе этой просьбы — два важных вопроса: продолжающиеся боевые действия на Украине и постоянные допинговые скандалы с участием спортсменов из этой страны. Допуск России к участию в олимпийском квалификационном турнире посылает противоречивый сигнал и подрывает принципы мира и единства, которые олицетворяют Олимпийские игры», — написал украинец.

23-летний фигурист с 14 лет находится в США и с тех пор выступает за американскую сборную. Сейчас он соревнуется в паре с Эмилией Зингас — на завершившимся чемпионате страны они заняли четвертое место в танцах на льду, уступив бронзовым призерам чуть больше балла. Таким образом, Колесник не отобрался на чемпионат мира, который пройдет в Бостоне с 24 по 30 марта.

Дмитрий Васильев. Фото Андрей Аносов/СБР

На слова украинца резко отреагировал Васильев

Высказывание фигуриста вызвало негативную реакцию у спортсменов из России. Наиболее резко в адрес Колесника высказался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

«К сожалению, появилось большое количество заблуждающихся людей в отношении политики России. Людей, мало информированных о происходящих событиях и подверженных воздействию западной антироссийской пропаганды. Или просто сумасшедших. Этот человек и относится к одной из этих категорий, он сам себя в нее определил. Не стоит обращать внимание на подобные заявления », — приводит слова Васильева РИА «Новости».

Впрочем, по мнению двукратного олимпийского чемпиона, подобные высказывания Колесника никак не помешают развитию фигурного катания в стране.

С критикой украинца выступили многие россияне

Также слова Колесника возмутили прославленного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову.

«Кто такой Колесник? Откуда он что-то знает про Олимпийские игры? Придурок, да и все. Опасений из-за таких слов у меня нет. Этот человек только начал выступать, еще не участвовал в чемпионатах мира и позволяет себе такие комментарии. Он не имеет к этому никакого отношения. Это желание пропиариться, сделать так, чтобы его фамилию запомнили. Никакие судьи за это ему хорошие оценки не поставят, будут оценивать только катание. Нужно заниматься фигурным катанием. Если ему неприятно кататься с русскими, которые все время выступают на чемпионатах Европы и мира и выигрывают, пусть не катается. От этого никто не пострадает», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Вадим Колесник и Эмилия Зингас. Фото Global Look Press

Вместе с Тарасовой и Васильевым высказывание Колесника прокомментировала депутат Госдумы Светлана Журова. Она поддержала мнение соотечественников.

«Заявление Колесника — это просто элемент недобросовестной конкуренции и попытка убрать сильного соперника в лице России. Когда россияне вернутся на международные соревнования, начнется эра российского фигурного катания. Сам этот Колесник никому не известен. Как спортсмен он не очень, он понимает, что, когда вернутся российские фигуристы, он еще дальше скатится по турнирной таблице вниз», — сказала Журова для «ВсеПроСпорт».