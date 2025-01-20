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Фигурное катание

Милан-2026

Сегодня, 15:30

Российские фигуристы массово снимаются с турниров перед олимпийским отбором. Это протест или многоходовка федерации?

Три лучшие российские танцевальные пары пропустят финал «Гран-при»
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фигуристы Елизавета Худайбердиева, Егор Базин, Александра Степанова, Иван Букин, Ирина Хавронина и Девид Нарижный.
Елизавета Худайбердиева, Егор Базин, Александра Степанова, Иван Букин, Ирина Хавронина и Девид Нарижный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Развязка в борьбе за Милан-2026 близка.

На данный момент россияне допущены к Олимпийским играм 2026 года только двумя федерациями в четырех видах спорта — ски-альпинизм и фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек (тремя последними заведует ISU). В понедельник президент федерации лыжных видов спорта FIS Йохан Элиаш также заявил, что россиянам и белорусам пора присваивать нейтральный статус, но до официального допуска пока далеко.

Фигуристы для России на данный момент — самые престижные и известные участники Олимпиады — да не обидятся их коллеги из других видов. И в понедельник в саге об отборе и получении нейтрального статуса произошел крутой поворот.

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Какие условия выставили России?

Вообще понедельник в танцах стал мемом — почему-то в него часто приходят какие-то сумасбродные новости. Система не подвела: 20 января стало известно о снятии сразу трех лучших танцевальных пар страны с ключевого турнира второй части сезона — финала Гран-при в Красноярске 14 — 16 февраля. Он мог стать главным в решении об отборе на олимпийский отборочный турнир в Пекине в сентябре, на котором разыгрываются лицензии.

Условия ISU выставил такие: по одному одиночнику, одиночнице, паре и танцевальному дуэту. Послать еще можно по одному запасному, но критерии жесткие — если нейтральность основного не подтверждается, слетает вся заявка в виде. Нельзя поддерживать СВО, быть в штабе, который «ассоциируется с допингом», выступать за ЦСКА и «Динамо».

В такой ситуации финал Гран-при мог стать решающим, а мог и не стать — заявка должна быть послана в период с 1 по 28 февраля.

Фигуристы Ирина Хавронина и Девид Нарижный.
Ирина Хавронина и Девид Нарижный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Снятие трех пар с ключевого турнира

И после ситуации в танцах становится очевидно, что имеют место некие кулуарные переговоры Федерации фигурного катания России и ISU, чтобы заявку не пришлось скандально заворачивать. По крайней мере, когда последовательно официально снялись Хавронина/Нарижный (бронза на чемпионате России), а источники «СЭ» утверждают, что снимаются и Худайбердиева/Базин (серебро), и Степанова/Букин (золото), нам объяснили это тем, что «необходимости ехать нет». Другими словами — решения приняты, тратить силы и рисковать не нужно.

В фанатском сообществе быстро сформировалась стройная теория, что раз снялись три первые пары, а идущие за ними следом Кагановская/Некрасов остаются в обойме — это свидетельство «блата и протаскивания» пары, которая нравится руководству федерации.

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Наши источники сомневаются в таком сценарии и говорят, что речь о протесте не идет. Просто зачем тратить силы, когда все ясно? А «ясно» может означать, что отправят и Александру Степанову и Ивана Букина — фавориты в битве за заявку они как самая заслуженная и сильная наша пара.

Выглядит необычно, конечно, что никто не хочет заработать лишний миллиончик призовых — но возможно, мы что-то не понимаем про зарплаты спортсменов и зону комфорта.

Фигурист Владислав Дикиджи
Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Теперь осталось понять, какая развязка ждет другие виды. Очевидно, если наша федерация на связи с ISU, за что ей честь и хвала, то нас могут ждать скорые решения и в парах. По сути плотная ситуация и спортивная конкуренция только у мужчин, где фаворит в борьбе за первую путевку Владислав Дикиджи, но как минимум на запасного есть три-четыре претендента. А у женщин, к примеру, серьезная заруба ждет Горбачеву и Муравьеву, если Петросян пострадает от условия про штаб с наказанной за допинг Камилой Валиевой.

Но скоро все тайное станет явным.

2
Фигурное катание
Олимпиада
Александра Степанова/ Иван Букин
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
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