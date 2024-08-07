Российские фигуристы требуют от CAS признать награждение без сборной ОКР незаконным

« День справедливости » в России считают несправедливым.

Сегодня в Париже у Эйфелевой башни должна пройти особая церемония награждения. Медали получат те атлеты, которые стали призерами Игр по результатам пересмотра результатов после положительных допинг-проб других участников. На своеобразный «День справедливости» пригласили и призеров командного турнира Игр-2022 в фигурном катании. Только не всех. МОК сослался на технические и юридические сложности с поездкой в Париж представителей отстраненного Олимпийского комитета России. Но российские спортсмены не стали терпеть подобное отношение к себе и обратились в суд.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Техническая причина?

Россияне отстояли командную бронзу в судебном споре с Канадой. Учитывая всю подноготную допингового скандала с Камилой Валиевой, это скорее успех. На который, видимо, не рассчитывали в МОК. По крайней мере Международный олимпийский комитет не собирается вручать бронзовые награды российским фигуристам на специальной церемонии «Дня справедливости» в Париже.

Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады, которая претендовала на третье место. «Нет ни спортсменов, ни команд, представляющих Россию в Париже, поскольку Олимпийский комитет России (ОКР) в настоящее время отстранен. По этой причине и из-за проблем с логистикой не может быть проведена церемония награждения здесь, в Париже, для команды Олимпийского комитета России, которая получила бронзовую медаль», — сообщили в Международном олимпийском комитете.

Только такой ответ, судя по всему, не устроил российскую сторону. Как стало известно «СЭ», российские фигуристы обратились с жалобой в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS Ad Hoc Division) в связи с отсутствием приглашения на церемонию награждения медалями Олимпиады-2022 чемпионов и призеров командного турнира. Мероприятие должно состояться 7 августа в Париже в рамках «Дня справедливости» — церемонии вручения наград, перераспределенных в результате допинговых инцидентов. Спортсмены из сборной ОКР требуют отменить это мероприятие, поскольку оно нарушает права бронзовых призеров Игр — россиян, которые будут отсутствовать якобы по технической причине.

Шансов, что церемонию и правда экстренно отменят, конечно, немного. Тем более спортсмены из США и Японии уже прилетели в столицу Франции. Напомним, что первое место после аннулирования результата Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы перешло команде США, второе — Японии. А вот бронзовые награды по решению CAS окончательно остались за командой ОКР. И наши призеры, а именно Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Виктория Синицина, не согласны с аргументацией МОК касательно отказа в приглашении на церемонию и хотят получить свои заслуженные медали в торжественной обстановке вместе со всеми, а не по почте.

Фигуристы сборнйо ОКР на Олимпиаде в Пекине. Фото Global Look Press

Подтвержденный статус

Впрочем, похоже, МОК и ISU с самого начала не хотели вручать бронзу пекинского командника кому бы то ни было — ни России, ни Канаде. И судебное разбирательство в CAS было благовидным предлогом. Ведь пока вопрос о бронзе висел в воздухе, как можно ее кому-то вручать? Чтобы потом отнимать? Это накалило бы напряженную обстановку. Поэтому и пригласили на «День справедливости» только сборные США и Японии. Их результаты после финального вердикта CAS по Валиевой уже не подлежат сомнению. Со сноской на апелляцию в Верховном суде Швейцарии, однако, это скорее формальность. Так что МОК вправе организовать церемонию награждения без учета еще одного теоретического перераспределения наград. Правда, российская медаль обладает теперь ровно тем же подтвержденным статусом.

После объявления результатов судебного заседания у МОК было пять дней, чтобы собрать Мишину, Галлямова, Кондратюка и Синицину с Кацалаповым и выдать им пригласительные во Францию. Самолеты летают каждый день, и при желании добраться до Марсова поля можно за полдня — через удобную стыковку в Стамбуле или Белграде. С визами, учитывая олимпийский статус Парижа, нюансов бы тоже не возникло: аккредитация на Игры позволяет въехать без дополнительных трудностей. Но складывается ощущение, что никто даже и не пытался найти варианты и позвать отстраненную сборную ОКР на этот праздник. Ведь картина и правда была бы неудобная и немного сюрреалистическая.

Впрочем, наши ребята рады даже самому статусу олимпийского призера. «Я счастлив, что в моей жизни были Олимпийские игры, и рад, что наконец-то они подошли к концу, — поделился своими эмоциями в телеграм-канале Кондратюк. — Два с половиной года постоянных переживаний закалили, и особых эмоций уже не испытываю, но за пару дней удалось хоть что-то написать... Да, итоговый результат — это совсем не то, что хотелось бы увидеть. Тем более когда олимпийское чемпионство было не то что близко, оно было наше. Но бронза в данном контексте — это медаль Олимпийских игр. Это то, о чем мечтает большинство детей, которых привели в фигурное катание, и большинство родителей, которые этих самых детей в фигурное катание и отдали. И честно говоря, это ровно на одну олимпийскую медаль больше, чем я рассчитывал получить в своей жизни».