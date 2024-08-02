Россия сохранит командную бронзу с Олимпиады в Пекине! Но почему наших фигуристов не позовут на «день справедливости» в Париж?

Теперь церемония награждения без россиян смотрится еще более нелепо.

Многолетний сериал с допинговой дисквалификацией Камилы Валиевы постепенно движется к своему завершению. Важный момент — судя по всему мы, наконец-то, знаем окончательные имена победителей и призеров Игр-2022 в командных соревнованиях по фигурному катанию.

Шанс сохранить «золото», по существу, был упущен еще на прошлой неделе. После того как CAS подтвердил решение об отстранении Валиевой, в суде предстояло отстоять право на «бронзу», которое оспаривала Канада. Суть дела состояла в методике перерасчета баллов, и Спортивный арбитражный суд в Лозанне встал на сторону ISU. Теперь МОК по-хорошему должен выслать российским фигуристам приглашение в Париж для торжественного вручения наград. Только вероятнее всего этого не случится.

CAS подтвердил результаты пекинского командника

Нужно уметь радоваться малому — вот первая эмоция, которая приходит на ум, когда читаешь новости о том, что сборная России по фигурному катанию все-таки сохранила за собой бронзу командника Олимпиады-2022. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады на о перераспределении медалей Игр. «Коллегия арбитров CAS пришла к выводу, что результаты российской фигуристки Камилы Валиевой в олимпийском командном зачете по фигурному катанию были аннулированы правильно, без какой-либо возможности по правилам ISU перераспределить очки в пользу сборной Канады после ретроактивной дисквалификации Валиевой. Полное решение с обоснованием решения коллегии будет вынесено как можно скорее», — говорится в пресс-релизе CAS.

Напомним, что после того, как результаты Камилы Валиевой на Играх в Пекине были аннулированы, ISU решил не вычеркивать из итоговых протоколов всю команду ОКР, а только лишь отнял от ее итогового результата очки, набранные Валиевой.

Причем важна и сама методика перерасчета баллов. В России мечтали о том, как из числа чемпионов убирают Камилу, но оставляют с «золотыми» медалями всех остальных наших спортсменов. А именно — Анастасию Мишину, Александра Галлямова, Викторию Синицину, Никиту Кацалапова и Марка Кондратюка. Канада в свою очередь ожидала, что переместится с четвертой строчки на третью. При двух сценариях, либо при полной дисквалификации сборной ОКР, либо в случае прибавки к результату Канады двух баллов. На удивление многих, ISU принял соломоново решение — у россиян все-таки отняли 20 баллов, заработанные Валиевой, но при этом не стали добавлять баллы другим командам. В ISU заявляли, что оно было основано на всесторонней оценке экспертов по правовым вопросам.

Мадлен Скиза. Фото Global Look Press

Канада обходила бы сборную ОКР в случае перерасчета баллов у девушек

Максимально за выступление в короткой или произвольной программе спортсмен может набрать 10 баллов. Минимально — 1 в короткой, где выступает 10 команд, 6 — в произвольной, до которой доживает пятерка сильнейших сборных мира. В случае снятия одного из участников он опускается на последнее место, а его команда вообще не получает ни одного балла. А вот худший из тех, кто вышел на лед уже набирает либо 2 балла, либо 7 — в зависимости от того речь идет о короткой или произвольной программах. Подобное случилось в Пекине, например, с украинским одиночником Иваном Шмуратко. Он сдал положительный тест на коронавирус и помочь своей команде не смог, поэтому немец Пауль Фенц в теории мог пролежать всю свою программу на льду — и все равно получил бы в копилку Германии два очка.

Исходя из подобной логики, дисквалификация Валиевой должна была принести по дополнительному баллу всем остальным девушкам. Мадлен Скиза была третьей после Валиевой и японки Вакабы Хигути в короткой программе, за что получила 8 очков. И по мнению канадцев должна была рассчитывать на 9 — так как теперь по логике вещей она вторая. Та же история с произвольной программой. Скиза третья сразу после Валиевой и другой японки Каори Сакомото. И снова канадцы рассчитывали, что ее восемь баллов магическим образом превратятся в 9. Эти два балла перевернули бы всю картину. После снятия баллов Камилы 74 балла команды ОКР превратились в 54. У канадцев же 53 как были, так и остаются. А вот если бы Скиза вместе с остальными девушками получила бы прибавку, то тогда Канада с 55 очками уже обходила бы сборную ОКР и ехала в Париж получать «бронзовые» медали.

Фото Global Look Press

У МОК есть еще пять дней, чтобы пригласить россиян

Впрочем, похоже в планах МОК и ISU в принципе не было идеи вручать сейчас «бронзу» пекинского командника кому бы то ни было. Потому что изначально на объявленный «день справедливости» пригласили только сборные США и Японии. Их результат, а именно «золото» и «серебро» после финального вердикта CAS по Валиевой, уже не подлежат сомнению. Со сноской на апелляцию в Верховном суде Швейцарии, однако это скорее формальность. Да и спортивной структурой он уже не считается, так что МОК вправе организовать церемонию награждения без учета обстоятельств еще одного теоретического перераспределения наград. Решение не звать на праздник ни Канаду, ни Россию тоже объяснимо. Пока вопрос о «бронзе» все еще висит в воздухе, как можно ее кому-то вручать? Чтобы потом отнимать? Это и без того накалило бы напряженную обстановку.

В то же время и дожидаться решения по канадской апелляции никто не хотел. Американцы и так раз за разом подтрунивали над МОК, демонстрируя миру свои пустые футляры для медалей и получая из рук болельщиков шоколадные. Но вот теперь адекватная логика по которой на пьедестал под Эйфелевой башней взойдут только две из трех сборных-призеров точно рушится. Церемония вручения медалей пройдет 7 августа — ровно спустя два с половиной года с момента из розыгрыша в Китае в 2022. То есть у нас есть еще пять дней чтобы собрать Мишину, Галлямова, Кондратюка и Синицину с Кацалаповым и выдать им пригласительные во Францию. Самолеты летают каждый день, и при желании добраться до Марсового поля можно за полдня — через удобную стыковку в Стамбуле или Белграде. Но складывается ощущение что ни одна из сторон к этому не стремится.