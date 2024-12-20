Российских фигуристов и конькобежцев допустили до отбора на Олимпиаду-2026. Но требования жесткие

Нейтральный статус, проверки на политическую нейтральность и запрет на участие в командном турнире.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов, шорт-трекистов и конькобежцев до международных стартов впервые с 2022 года: теперь наши спортсмены смогут попасть на Олимпиаду-2026 в Италии в нейтральном статусе, если пройдут квалификацию. Ее правила будут крайне жесткими, и даже участие в отборе ничего не гарантирует нашим спортсменам.

Что указано в заявлении ISU

Совет ISU решил перенять опыт Международного олимпийского комитета (МОК) в части выступления российских атлетов в нейтральном статусе и распространить его на квалификацию к Играм-2026. Для этого Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) должны подать заявки на участие в квалификационных соревнованиях не позднее 28 февраля 2025 года. Речь пока идет только об индивидуальных дисциплинах: ISU не рассматривает допуск россиян до командных турниров.

ФФККР и СКР могут представить по одному спортсмену (или одному дуэту) в каждом виде программы в фигурном катании, каждой дисциплине конькобежного спорта и шорт-трека. Таким образом, в фигурном катании могут быть допущены шесть человек: по одному в мужском и женском одиночном катании, а также по два — в парном катании и танцах на льду. В конькобежном спорте могут быть представлены 12 спортсменов, по одному конькобежцу на каждую дистанцию. В шорт-треке допущены шесть человек.

В ISU подчеркнули, что все атлеты перед получением нейтрального статуса пройдут проверку с целью «гарантировать, чтобы ни один человек, активно поддерживающий СВО или работающий по контракту с российскими военными или службами национальной безопасности, такой статус не получил».

Допущенные спортсмены будут выступать в квалификации под флагом ISU, любая символика и гимн России запрещены. Также им и вспомогательному персоналу нельзя будет участвовать в пресс-конференциях и давать интервью журналистам в микст-зоне во время соревнований. Также запрещена соревновательная и повседневная форма в национальных цветах. Те же ограничения действуют и для белорусов.

Аделия Петросян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Когда пройдут квалификационные соревнования

Объявлен список турниров, на которых российские фигуристы, шорт-трекисты и конькобежцы смогут побороться за олимпийские квоты.

Фигурное катание: Квалификационный турнир в Пекине (17-21 сентября 2025 года). Для подтверждения квоты на олимпийском квалификационном турнире нужно будет попасть в топ-5.

Шорт-трек: четыре этапа Мирового тура

— 16-19 октября 2025 года. Монреаль (Канада)

— 23-26 октября 2025 года. Солт-Лейк-Сити (США)

— 20-23 ноября 2025 года. Гданьск (Польша)

— 27-30 ноября 2025 года. Дордрехт (Нидерланды)

Конькобежный спорт: четыре этапа Кубка мира

— 14-16 ноября. Солт-Лейк-Сити (США)

— 21-23 ноября. Калгари (Канада)

— 5-7 декабря. Херенвен (Нидерланды)

— 12-14 декабря. Хамар (Норвегия)

При этом остаются вопросы с получением виз на эти старты. Если геополитическая ситуация кардинально не поменяется, попасть нашим спортсменам в Польшу, Нидерланды и Норвегию будет непросто.

До остальных соревнований наши спортсмены пока не допущены. То есть ближайшие чемпионаты Европы и мира они пропустят. Вопросы с этапами «Гран-при ISU» и челленджерами, намеченными на октябрь, ноябрь и декабрь 2025 года, будут решаться будущим летом.

Антон Сихарулидзе. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Мнения

Глава Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе объявил о допуске российских фигуристов к отборочному олимпийскому турниру на «Арене Омск» в присутствии зрителей после завершения соревнований танцоров на чемпионате страны. «Мы будем готовиться, чтобы быть снова одними из лидеров мирового фигурного катания. О системе отбора на Олимпиаду мы объявим позднее», — сказал Сихарулидзе.

— Радостная новость, это позитивный сдвиг. Сейчас мы изучаем регламент и сделаем совместные заявления с федерацией фигурного катания, — сказал в разговоре с «СЭ» глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев. — До первых международных соревнований спортсменам остается почти год, да. Для спортсменов это будет свет в конце тоннеля, так что с мотивацией не будет проблем, я в это верю.

— Это был долгий и тяжелый процесс, хорошо, что он дал в итоге результат, — отметил для «СЭ» Александр Кибалко, член совета ISU по конькобежному спорту. — В данный момент заинтересованным сторонам нужно изучить регламент отбора на Олимпиаду, попытаться понять, сколько спортсменов можно будет заявить, как можно проводить замены, какие лицензии на Олимпиаду будут именными, а какие нет. Часть отбора будет идти по очкам Кубка мира, часть — по результатам.

— Поздравляю все федерации с допуском наших спортсменов. Проделана огромная работа по возвращению наших ребят, и в итоге все получилось! Очень рад за всех спортсменов, тренеров и руководителей! — отреагировал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев. — Теперь важная задача — триумфально вернуться на международные турниры. Наши пловцы уже задали приличную планку, завоевав большое число наград на чемпионате мира в Будапеште. Хочется, чтобы фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не отставали от коллег и принесли России как можно больше медалей. Уверен, что все у нас получится. Наши фигуристы — одни из лучших в мире, без них фигурное катание только загибалось. Ждем новых побед от российских спортсменов!

Илья Авербух. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный продюсер и серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух рассказал, что на проходящем сейчас чемпионате России по фигурному катанию все с радостью восприняли новость о допуске.

«Это, безусловно, очень-очень положительная новость. Здесь, в кулуарах, абсолютное ликование! Это очень-очень важно. Уверен, что проделана большая работа по отстаиванию интересов наших спортсменов. Это первая ласточка. Мы уверены, что вернемся, как и должно быть. Всесторонне приветствую это решение. Это очень важно для всех действующих спортсменов, это очень важно для каждого. Пловцы это блестяще показали своими результатами на прошедшем чемпионате мира. Можно сказать, они прорубили это окно», — приводит слова Авербуха matchtv.ru.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований под эгидой ISU с 1 марта 2022 года. Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.