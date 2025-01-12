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Сегодня, 10:50

Федерация фристайла России пока не получала информации от FIS по решению о допуске на Олимпиаду

Алина Савинова
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Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов заявил, что в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) пока не сообщали о решении по допуску россиян до квалификации на Олимпийские игры-2026.

«Во фристайле квалификационный период начался с 1 июля 2024 года. FIS нам не сообщала о каких-либо решениях», — приводит ТАСС слова Курашова.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпиады-2026 в нейтральном статусе. Решение касается соревнований по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Первыми из россиян возможность отобраться на Игры в Италии получили ски-альпинисты.

Источник: ТАСС
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