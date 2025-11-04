Фристайлист Ридзик — о нейтральном статусе: «Надо учитывать, что жизнь спортсмена очень-очень коротка»

Двукратный олимпийский призер по фристайлу Сергей Ридзик прокомментировал нейтральный статус российских спортсменов на предстоящих Играх-2026.

— Надо учитывать, что жизнь спортсмена очень-очень коротка, особенно в лыжных видах спорта. Есть, конечно, возрастные люди, но в основной массе после 30-35 лет спортсмены завершают карьеру. Хочу сказать нашим спортсменам: не обращайте ни на кого внимания, делайте свою работу, и все. Не агрессируйте, потому что камеры будут вдоль и поперек. Будут провокации, будут недруги. Но спортсменам должно быть все равно. Допустили тебя? Красава! Выиграл что-то? Молодец! Будут завистники, но кто-то будет и искренне радоваться, — приводит слова Ридзика издание Odds.ru.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.