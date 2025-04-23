Агент Малкина — о возможном допуске сборной России на Игры-2026: «У Евгения огромное желание выступить на Олимпиаде!»

Агент Геннадий Ушаков, представляющий интересы нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, в разговоре с «СЭ» высказался о возможном допуске сборной России по хоккею к Олимпиаде-2026.

«Это будет шикарно. У Евгения просто огромное желание выступить на Олимпиаде! У всех ребят большое желание. Есть должок. Уверен, Женя и Саша хотели бы достойно выступить на этой Олимпиаде за нашу Родину, нашу страну. Они патриоты, я это точно знаю. Если это произойдет, то будет праздник. У нас должна получиться шикарная и очень сильная команда. Мы входим в тройку сильнейших сборных мира: Россия, Канада и США», — сказал Ушаков «СЭ».

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Международный олимпийский комитет (МОК) при допуске россиян будет учитывать позицию международных федераций по отдельным видам спорта.