Bleacher Report опубликовал вероятный состав сборной России на Олимпиаду-2026

Издание Bleacher Report представило возможные составы шести лучших хоккейных сборных, которые могут сыграть на зимней Олимпиаде-2026. В списке также есть российская национальная команда.

«Мы включили в этот список и Россию, но российским спортсменам в настоящее время запрещено выступать за свою страну, и они могут участвовать только под нейтральным флагом. ИИХФ также запретила России участвовать в международных соревнованиях в сезоне-2024/25, и нет никаких гарантий, что российские спортсмены смогут принять участие в 2026 году», — говорится в статье Bleacher Report.

По версии издания, возможный состав сборной России выглядит следующим образом:

Нападающие: Александр Овечкин — Евгений Малкин — Никита Кучеров; Павел Бучневич — Кирилл Капризов — Андрей Свечников; Андрей Кузьменко — Иван Барбашев — Кирилл Марченко; Никита Гусев — Евгений Кузнецов — Владимир Тарасенко.

Защитники: Михаил Сергачев — Иван Проворов; Павел Минтюков — Владислав Гавриков; Александр Никишин — Дмитрий Орлов.

Голкиперы: Игорь Шестеркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.

Bleacher Report объяснил отсутствие вратаря Сергея Бобровского в этом списке: «Бобровский тоже мог бы быть здесь, и нет причин думать, что через два года он сильно сбавит обороты, хотя ему будет 37, когда начнутся Олимпийские игры. Но при наличии такого количества отличных вариантов, и это еще не считая тех, кто все еще играет в КХЛ, приходится принимать такое трудное решение».

Олимпиаду-2026 планируют провести с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.