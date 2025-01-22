Майоров: «Финляндия и Чехия не дадут ИИХФ вернуть сборную России»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отреагировал на информацию о возможном участии сборной России по хоккею в Олимпиаде 2026 года.

«Пока все это болтовня. Мне не верится в то, что сейчас сборную России по хоккею допустят на Олимпиаду, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Майорова. — Если в других видах спорта есть реальные подвижки, начинают допускать наших спортсменов в нейтральном статусе, то в хоккее рассчитывать на это не приходится. Таких разговоров сейчас нет. В Международной федерации хоккея сильны позиции Финляндии, Чехии, Швеции, а они просто не дадут сейчас вернуть нашу сборную. Не думаю, что США и Канада будут сильно возражать этим странам, так как это хоккейные державы. В Европе круговая порука существует десятки лет, и СВО тут ни при чем. Европейские страны давно выступают против СССР и России, им всегда мозолили глаза наши успехи. При удобном случае они всегда подставляли нам подножку на конгрессах ИИХФ».

Во вторник, 21 января, появилась информация, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года 3-4 февраля.