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Милан-2026

Сегодня, 12:20

Быков о рассмотрении допуска сборной России на Игры-2026: «Любители хоккея будут только рады положительному решению»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о рассмотрении вопроса допуска сборной России на Олимпиаду-2026.

«Думаю, все любители хоккея будут только рады от решения ИИХФ — допуска нашей сборной на международные соревнования. Но давайте дождемся решения, не будем бежать впереди поезда. Безусловно, настоящие любители хоккея будут только рады при положительном решении этой организации», — сказал Быков «СЭ».

Ранее РИА «Новости» сообщили о том, что IIHF рассмотрит вопрос допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года 3-4 февраля.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Решение могут пересмотреть в феврале-марте на совете организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Сборная России по хоккею
Вячеслав Быков
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