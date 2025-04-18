Даугавиньш: «Если Россию допустят до Олимпиады-2026, то нужно ставить вопрос об участии сборной Латвии в турнире»

Бывший капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш прокомментировал возможный допуск сборной России на Олимпиаду-2026.

«Честно говоря, у нас пока не было разговоров на эту тему. Мы ждали объявления групп и известия, что они не будут участвовать. Пока продолжается СВО, надеемся, что Россию не допустят до Олимпийских игр. Если это все же произойдет, это будет очень тяжелое решение. Думаю, что вопрос участия сборной Латвии в Олимпиаде должен решаться на уровне государства», — приводит слова Даугавиньша Delfi.

4 февраля ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборной России от международных турниров. Сборная России не включена в список участников чемпионата мира-2026, но Федерация хоккея России (ФХР) может обжаловать это решение после ЧМ-2025.