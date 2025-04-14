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Милан-2026

14 апреля, 13:00

Дегтярев заявил, что решение об участии сборной России в Олимпиаде должен принимать МОК

Руслан Минаев
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев считает, что решение об участии сборной России в Олимпиаде-2026 должен принимать Международный олимпийский комитет (МОК), а не Международная федерация хоккея (ИИХФ).

«Надежда [на участие российских хоккеистов в Олимпиаде] есть, и возможность такая тоже есть. Самое интересное, что, в случае если Россия не выступит на Олимпийских играх в Милане, ее место займет сборная Франции, — цитирует ТАСС Дегтярева. — Учитывая национальность президента международной федерации Люка Тардифа, француза, это может быть конфликт интересов. Имеет ли он право руководить заседанием ИИХФ по принятию решения по России? Значит, это решение должен принять МОК».

4 февраля ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборной России от международных турниров. Сборная России не включена в список участников чемпионата мира-2026, но Федерация хоккея России (ФХР) может обжаловать это решение после ЧМ-2025.

Источник: ТАСС
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Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
Михаил Дегтярев
МОК
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