Губерниев: «У сборной России остаются шансы на участие в Олимпиаде-2026»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что у сборной России остаются шансы сыграть на Олимпийских играх 2026 года.

«50 на 50, либо мы участвуем, либо нет. Это как вероятность того, что Сергей Федотов (комментатор. — Прим. «СЭ») встретит динозавра на улицах Москвы — либо встретит, либо нет. Поэтому шансы остаются», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).