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Сегодня, 15:35

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Немчинов считает, что в Северной Америке ждут возвращения российских команд

Владислав Маслов
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов считает, что американцы и канадцы ждут возвращения сборной России на международную арену.

«Все любители хоккея ждут возвращения сильной сборной на международную арену. Ждут не только наши, но и американцы и канадцы. Они понимают, что сильная сборная не участвует в серьезных соревнованиях. Потерялся статус, когда Россию убрали из турниров. Победа уже не так ценится в них. Поэтому, конечно, хорошо, если нас вернут на Олимпиаду-2026», — сказал Немчинов корреспонденту Legalbet Андрею Колосову.

21 января в ИИХФ сообщили, что 3 или 4 февраля рассмотрит возможный допуск сборной России на зимние Олимпийские игры 2026 года.

Российские команды отстранены от участия во всех турнирах ИИХФ с 2022 года.

Игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: Legalbet
Хоккей
Олимпиада
Сергей Немчинов
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