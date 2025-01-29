Афанасьев: «В первой пятерке сборной России на Олимпиаде в нападении были бы Кучеров, наверное, Малкин и Марченко»

Нападающий ЦСКА Егор Афанасьев назвал свой вариант первого звена сборной России в случае участия национальной команды в Олимпиаде-2026.

«Отличный вопрос, над которым можно задуматься. Я считаю, в первой пятерке в нападении были бы Кучеров, наверное, Малкин и Марченко. Марченко в этом сезоне очень хорошо идет. Пара защитников: Орлов и Проворов. В воротах пусть будет Шестеркин», — цитирует Legalbet Афанасьева.

Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) рассмотрит вопрос допуска сборной России в начале февраля.