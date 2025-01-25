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Милан-2026

Сегодня, 14:15

Экс-защитник «Спартака» Щитов считает, что еще рано говорить о шансах сборной России на участие в Играх-2026

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался относительно шансов сборной России по хоккею на допуск к Олимпийским играм-2026.

«Шансы, конечно же, всегда есть. Но давать сейчас комментарии по этому поводу — это все равно, что гадать на кофейной гуще. Нам осталось ждать совсем недолго. Будет возможность что-либо прокомментировать, только когда мы увидим какое-то официальное решение от ИИХФ», — сказал Щитов «РБ Спорт».

3-4 февраля пройдет совет ИИХФ, на котором будет рассмотрен вопрос о возможном участии сборной России в Олимпиаде-2026. Зимние Игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

Источник: РБ Спорт
Никита Щитов
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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