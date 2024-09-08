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Милан-2026

Сегодня, 08:58

Форвард сборной Словакии считает, что уровень хоккея на Олимпиаде упадет без сборной России

Владислав Маслов
Корреспондент
Адам Лишка.
Фото Global Look Press
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Нападающий сборной Словакии и «Северстали» Адам Лишка заявил, что уровень хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года снизится без участия сборной России.

В случае допуска россиян к соревнованиям сборные Словакии и России сыграют в одной группе, это стало известно по итогам жеребьевки.

«Честно говоря, я не готов выбирать, в какой группе на Олимпиаде нам будет легче. Мы счастливы, что вышли туда, и для каждого игрока сыграть там является мечтой. Я надеюсь, что смогу выступить против лучших хоккеистов мира. Думаю, в России может быть хорошая команда с отличными игроками из НХЛ и КХЛ. Уровень турнира, конечно же, может быть ниже без одной из топовых команд», — цитирует Лишку ТАСС.

Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российская национальная команда отстранена от международных соревнований МОК и IIHF с 2022 года.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Сборная Словакии по хоккею
ХК Северсталь

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