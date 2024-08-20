Глава Словацкой федерации хоккея поспорил с журналистом после вопроса о вызове игроков из КХЛ

Глава Словацкой федерации хоккея (SZLH) Мирослав Шатан прокомментировал вызов в национальную команду игроков из клубов КХЛ.

«Нигде в законе об этом (запрете на приглашение игроков из КХЛ) не написано. Ваша мораль — это ваша мораль, у другого она будет другая», — приводит слова Шатана РИА «Новости Спорт».

Глава федерации посетовал журналисту больше заниматься спортивными темами, критиковать спортивные вещи и меньше заниматься политикой: «Потому что вы спортивный журналист».

19 августа стал известен состав сборной Словакии на матчи квалификации олимпийского турнира 2026 года. В команду попали три игрока из команд КХЛ.