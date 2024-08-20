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Сегодня, 15:26

Глава Словацкой федерации хоккея поспорил с журналистом после вопроса о вызове игроков из КХЛ

Руслан Минаев
Мирослав Шатан.
Фото Global Look Press
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Глава Словацкой федерации хоккея (SZLH) Мирослав Шатан прокомментировал вызов в национальную команду игроков из клубов КХЛ.

Патрик Рыбар. В Словакии разрешили вызывать в сборную хоккеистов КХЛ. Но переоценивать шаг в сторону России не стоит

«Нигде в законе об этом (запрете на приглашение игроков из КХЛ) не написано. Ваша мораль — это ваша мораль, у другого она будет другая», — приводит слова Шатана РИА «Новости Спорт».

Глава федерации посетовал журналисту больше заниматься спортивными темами, критиковать спортивные вещи и меньше заниматься политикой: «Потому что вы спортивный журналист».

19 августа стал известен состав сборной Словакии на матчи квалификации олимпийского турнира 2026 года. В команду попали три игрока из команд КХЛ.

Источник: РИА Новости
КХЛ
Сборная Словакии по хоккею
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