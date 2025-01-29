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Губерниев: «Слова Гашека о российском спорте — мнение отставной козы барабанщика»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего вратаря сборной Чехии по хоккею Доминика Гашека о санкциях в отношении российских спортсменов.

Гашек заявил, что хотел бы, чтобы россияне смогли вернуться на международные соревнования, где не было бы «рекламы СВО».

«Такие, как Гашек — известные лицемеры. Зачем его слушать? Его мнение — это мнение отставной козы барабанщика. Политик он *******, а хоккеист был великий, вопросов нет. Гашек пытается жить в тренде, потому что жизнь меняется», — сказал Губерниев «ВсеПроСпорт».

Российские хоккейные команды отстранены от всех турниров ИИХФ с 2022 года. В феврале совет организации рассмотрит вопрос допуска сборной России до участия в Олимпийских играх-2026.

Источник: ВсеПроСпорт
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Доминик Гашек
Дмитрий Губерниев
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