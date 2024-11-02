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ИИХФ готовит заявку на включение хоккея 3x3 в программу Олимпиады-2030

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Международная федерация хоккея (ИИХФ) подаст заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) о включении в программу Олимпийских игр 2030 года турнира по хоккею в формате «3x3». Об этом сообщается на сайте организации.

«3x3» — это новая дисциплина в рамках существующего вида спорта: борта, скамейки и тому подобное устанавливаются так же, как и на традиционном олимпийском катке, единственное отличие — размер ледовой площадки.

Что особенно важно, это дает хоккеистам, особенно из небольших стран, больше возможностей для участия в Олимпиаде. Игра «3x3» может процветать среди небольшого круга игроков и не требует полноразмерного льда. Сокращается разрыв между устоявшимися хоккейными силами и быстро развивающимися новичками в этом виде спорта», — говорится в сообщении ИИФХ.

«Игра будет хороша для болельщиков. Формат «3x3» принесет много голов, действие будет проходить непрерывно, а естественный ритм игры будет немного быстрее, чем в привычном формате», — отмечают в федерации.

На олимпийском турнире по хоккею участники играют на площадке 60 на 30 метров, в формате «3x3» используется лед 26 на 18 м. Крайним сроком подачи заявки является январь 2025 года. Ожидается, что МОК примет окончательное решение в четвертом квартале того же года.

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