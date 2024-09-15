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Милан-2026

Сегодня, 11:10

Ковальчук о — заявлении НХЛ по допуску россиян на Олимпиаду-2026: «Не надо рано делать выводы»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Хоккеист Илья Ковальчук прокомментировал «СЭ» слова заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли о возможном допуске россиян на Олимпиаду-2026.

Ранее Дэйли усомнился в том, что российские хоккеисты примут участие в следующих зимних Олимпийских играх.

«Не надо рано делать выводы. Время еще пройдет. Может быть, все поменяется», — сказал Ковальчук «СЭ».

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия состоится 6 февраля 2026 года.

На летних Играх в Париже выступили 15 россиян в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые стали серебряными призерами Олимпиады в парном разряде.

Илья Ковальчук
Хоккей

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