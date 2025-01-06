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Крикунов: «Тардиф — сопля соплей, он ничего не решает в ИИХФ»

Даниил Аршавский
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал слова президента Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люка Тардифа о возможном возвращении россиян на международные турниры.

Глава ИИХФ подчеркнул важность возвращения российских и белорусских сборных к выступлениям на международном уровне. При этом Тардиф отметил, что организация не готова рисковать ни соревнованиями, ни игроками.

«Наши хоккеисты играют и в Америке, и в Европе. И ничего, все живы-здоровы. Тардиф — сопля соплей, у него нет характера. Что ему скажут сверху, то он и делает. Он не принимает решения в ИИХФ самостоятельно. Пришел к власти Трамп, и они не знают, в какую сторону прыгнуть. Если будет встреча Трампа с Путиным, тогда многое может поменяться», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Хоккей
Сборная России по хоккею
Владимир Крикунов
Люк Тардиф
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