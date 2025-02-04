«РИА Новости»: МОК примет решение по сборной России на Олимпиаде-2026 после выборов президента

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по допуску сборной России на Олимпийские игры-2026 в Милане после выборов главы организации, сообщает «РИА Новости».

144-я сессия МОК пройдет в Греции с 19 по 21 марта, в ее рамках пройдут выборы нового президента организации.

Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) в 2022 году отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. 4 февраля стало известно, что ИИХФ принял решение не допускать сборную России до чемпионата мира 2026 года в Швейцарии.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.