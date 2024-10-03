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Олимпиада

Сегодня, 11:21

Президент ИИХФ Тардиф предложил включить хоккей в формате «3 на 3» в программу Олимпиады-2030

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Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф предложил включить хоккей в формате «3 на 3» в программу Олимпийских игр 2030 года, которые пройдут во Французских Альпах.

«МОК никогда не ожидал, что баскетбол «3х3», регби-7 или пляжный волейбол окажут такое влияние на основную дисциплину. Это оказало огромное влияние на набор игроков и финансовые возможности. Дверь для хоккея открыта. Это наше время», — приводит слова Тардифа Inside the Games.

ИИХФ подготовит соответствующее предложение для МОК к январю 2025 года. Окончательное решение будет принято в марте.

Хоккей
Люк Тардиф

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