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Сегодня, 21:45

Роднина: «Шанс на положительное решение по российским хоккеистам достаточно высок»

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на информацию о возможном допуске российских хоккеистов на Олимпиаду-2026.

«Действительно, процесс возвращения идет активнее. Думаю, что многие федерации по хоккею чувствуют отсутствие российских хоккеистов. Считаю, шанс на положительное решение достаточно высок», — цитирует «ВсеПроСпорт» Роднину.

Во вторник, 21 января, появилась информация, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года 3-4 февраля.

Источник: vseprosport.ru
Сборная России по хоккею
Ирина Роднина
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