Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Хоккей

Милан-2026

Сегодня, 16:45

Бобровский: «На Олимпиаде сборная России билась бы за тройку»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в разговоре с «СЭ» предположил, какое место может занять сборная России по хоккею на Олимпиаде-2026.

«Сложно сказать. Но безусловно, команда всегда бьется за тройку. А там — как сложится. Хоккей тем интересен, что ты не знаешь, что будет», — сказал Бобровский «СЭ».

Сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

Сергей Бобровский
Хоккей
Сборная России по хоккею
0
Читайте также
Франция не допустила часть журналистов из России на Олимпиаду
День дачника отметят в России 23 июля
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Что произошло после третьего боя между Исмаиловым и Минеевым
В Самаре участников нападения на депутата Госдумы поместили под стражу
Дело о хулиганстве возбуждено после избиения бизнесмена на заправке под Москвой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Губерниев: «У сборной России остаются шансы на участие в Олимпиаде-2026»