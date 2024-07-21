Бобровский: «На Олимпиаде сборная России билась бы за тройку»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в разговоре с «СЭ» предположил, какое место может занять сборная России по хоккею на Олимпиаде-2026.

«Сложно сказать. Но безусловно, команда всегда бьется за тройку. А там — как сложится. Хоккей тем интересен, что ты не знаешь, что будет», — сказал Бобровский «СЭ».

Сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).