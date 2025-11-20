Видео
Сегодня, 16:15

Словацкий форвард «Северстали» Лишка: «Жаль, что сборные России и Белоруссии не сыграют на Олимпиаде»

Словацкий форвард «Северстали» Адам Лишка в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем возможном участии в Олимпийских играх 2026 года в Италии.

— Директор «Северстали» Николай Канаков уже заявил, что клуб отпустит вас на Олимпиаду, если придет вызов. Насколько важна для вас такая поддержка со стороны клуба?

— Это очень приятно. Думаю, у нас сложились отличные взаимоотношения. Я нахожусь в «Северстали» уже седьмой сезон, это довольно долгий срок, и я чувствую себя здесь комфортно. Очень ценю, что меня окружают люди, которые искренне желают мне лучшего. Готовность клуба отпустить меня на Олимпиаду, даже если в КХЛ не будет перерыва, имеет для меня огромное значение, и я это ценю. Я обсуждал эту тему с Андреем Леонидовичем [Козыревым], он сказал, что будет очень рад, если у меня все получится.

— Хоккейный турнир на Играх-2026 пройдет с 11 по 22 февраля. Что в целом вам пока известно о предстоящих ОИ? Есть какая-то информация?

— Летом мы собирались со словацкой командой, где нам рассказали о предстоящих этапах. Известно, что существует расширенный список, в который, по моим данным, входят около 100 игроков. Из них и будут выбирать окончательный состав.

Безусловно, это для меня большая честь. Словакия — страна, в которой я родился, и она занимает особое место в моем сердце, поэтому было бы очень здорово, если бы получилось принять участие в Олимпийских играх.

Адам Лишка.«Жаль, что России не будет на Олимпиаде». Интервью словака, ставшего своим в «Северстали»

— Как вы оцениваете потенциал и шансы сборной Словакии на Олимпиаде с учетом участия игроков НХЛ? Последний раз такое было в 2014 году в Сочи.

— В первую очередь стоит задуматься над тем, что может сделать каждый игрок, чтобы мы показали наилучший результат. Понятно, что будут собраны сильнейшие игроки мира. Да, это будет сложно. Я понимаю, что сборная Словакии вряд ли будет фаворитом турнира, но мы постараемся показать достойную игру.

— Как вы относитесь к тому, что сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах, в том числе в предстоящих Олимпийских играх?

— Как спортсмену мне всегда хотелось бы соревноваться с лучшими игроками. Поэтому со спортивной точки зрения мне жаль, что сборные России и Белоруссии не смогут принять участия в Играх. К сожалению, это не мое решение и я никак не могу на него повлиять.

16 июня ИИХФ утвердила сборную Франции вместо России в качестве участника олимпийского турнира в Италии. Россияне и белорусы не допускаются к международным соревнованиям с февраля 2022 года решением ИИХФ.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Екатерина Смирнова

    Адам Лишка
    Сборная Белоруссии по хоккею
    Сборная России по хоккею
    Сборная Словакии по хоккею
    ХК Северсталь
