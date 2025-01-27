Совет ИИХФ обсудит вопрос об участии сборной России в Олимпиаде 2-4 февраля

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что совет организации, на котором обсудят вопрос об участии сборной России на Олимпийских играх 2026 года, пройдет в начале февраля.

«Совет будет 2-4 февраля. Следите за пресс-релизом ИИХФ», — приводит ТАСС ответ Тардифа на вопрос о дате рассмотрения вопроса по участию россиян в Олимпиаде, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

По решению ИИХФ российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях с февраля 2022 года.