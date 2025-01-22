Тарасова о допуске хоккеистов: «Не настолько же они подонки, что не хотят нас на Олимпиаде видеть»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о возможном допуске российских хоккеистов на Олимпиаду-2026.

«Это прекрасно, что что-то началось, чтобы наши снова начали выступать. Я всегда верю в хорошее. Не настолько же они подонки, что не хотят нас на Олимпийских играх видеть. У нас сильная страна, у нас сильный спорт. Мы все живем с посвящением нашему спорту. Я думаю, что они должны это понимать, осознавать и уже вроде бы пора всем выступать вместе», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Тарасовой.

Во вторник, 21 января, появилась информация, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года 3-4 февраля.