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Милан-2026

9 апреля, 17:21

Тарасова надеется, что рекорд Овечкина положительно повлияет на допуск России к Олимпиаде

Сергей Ярошенко
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила влияние рекорда нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Все рады и счастливы, что Саша установил новый рекорд. Рада, что не только наш президент поздравил его, но и президент США Дональд Трамп. Это выдающийся результат труда человека, который посвятил себя спорту, а спорт любят все. Конечно, хотелось бы, чтобы общий положительный фон повлиял на допуск сборной России по хоккею, но сказать однозначно этого я не могу», — цитирует Тарасову ТАСС.

Александр Овечкин и&nbsp;болельщики на&nbsp;матче &laquo;Айлендерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (4:1) 6&nbsp;апреля.Нечеловеческий рев трибун, крики «Ови!», цифры «895» на кубе. Репортаж Рабинера о рекорде Овечкина в Нью-Йорке

6 апреля 39-летний россиянин стал рекордсменом по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу в матче с «Айлендерс». Он превзошел снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

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Источник: ТАСС
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Александр Овечкин
Хоккей
Татьяна Тарасова
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