Тарасова надеется, что рекорд Овечкина положительно повлияет на допуск России к Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила влияние рекорда нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Все рады и счастливы, что Саша установил новый рекорд. Рада, что не только наш президент поздравил его, но и президент США Дональд Трамп. Это выдающийся результат труда человека, который посвятил себя спорту, а спорт любят все. Конечно, хотелось бы, чтобы общий положительный фон повлиял на допуск сборной России по хоккею, но сказать однозначно этого я не могу», — цитирует Тарасову ТАСС.

6 апреля 39-летний россиянин стал рекордсменом по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу в матче с «Айлендерс». Он превзошел снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

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