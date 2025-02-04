Тардиф заявил, что решение об участии россиян в Олимпиаде могут принять после выборов главы МОК

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф ответил на вопрос о сроках принятия решения по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх-2026 может быть принято после выборов президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Возможно, это будет после выборов президента МОК 20 марта», — приводит ТАСС слова Тардифа.

По решению ИИХФ российские сборные не выступают на международных соревнованиях с февраля 2022 года. Во вторник организация не допустила сборную России до участия в чемпионате мира-2026.

Выборы главы Международного олимпийского комитета состоятся 20 марта.