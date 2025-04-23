В Госдуме назвали условие, при котором сборная России по хоккею выступит под флагом и гимном на Игры-2026

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о возможном допуске сборной России по хоккею к Олимпиаде-2026.

«Тут в целом имеются в виду телефонные переговоры Путина и Трампа. Плюс проговариваются перспективы матча сборных России и США. Конечно, рекорд Александра Овечкина играет роль! Это все понимают. Да и в принципе игра наших в НХЛ, КХЛ. Все же наблюдают, видят. Плюс самые интересные финалы, которые могут быть, состоят из России, США и Канады. Когда идет противоборство этих стран, по статистике показов, насколько я знаю, матчи с их участием показывают пиковые цифры. Здесь не только здравый смысл, но и для МОК, международной федерации определенная прибыль. Флаг и гимн? Думаю, там будет оговорка: под флагом, если закончится СВО», — сказала Журова «СЭ».

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Международный олимпийский комитет (МОК) при допуске россиян будет учитывать позицию международных федераций по отдельным видам спорта.