В Госдуме считают реальной победу России на Олимпиаде без хоккеистов из НХЛ

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» высказалась о шансах сборной России по хоккею на Олимпиаде-2026.

«Олимпийское золото реально всегда. Даже без игроков из НХЛ. У нас хорошие ребята. Спокойно могут неплохо выступать без них. Гипотетически такое может быть. Наши ребята очень сильны. Есть определенные надежды, что они всегда будут хорошо играть. Когда состав усиливается хоккеистами из НХЛ, это добавляет уверенности. Но были разные периоды в нашей истории, даже с ними проигрывали. Но если мы говорим про потенциал — да», — сказала Журова «СЭ».

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Международный олимпийский комитет (МОК) при допуске россиян будет учитывать позицию международных федераций по отдельным видам спорта.