Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Хоккей

Милан-2026

Сегодня, 11:25

В Госдуме считают реальной победу России на Олимпиаде без хоккеистов из НХЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» высказалась о шансах сборной России по хоккею на Олимпиаде-2026.

«Олимпийское золото реально всегда. Даже без игроков из НХЛ. У нас хорошие ребята. Спокойно могут неплохо выступать без них. Гипотетически такое может быть. Наши ребята очень сильны. Есть определенные надежды, что они всегда будут хорошо играть. Когда состав усиливается хоккеистами из НХЛ, это добавляет уверенности. Но были разные периоды в нашей истории, даже с ними проигрывали. Но если мы говорим про потенциал — да», — сказала Журова «СЭ».

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Международный олимпийский комитет (МОК) при допуске россиян будет учитывать позицию международных федераций по отдельным видам спорта.

Сборная России по хоккею
Светлана Журова
Читайте также
Посол Китая в Киеве был вызван в МИД Украины
Перспективы сотрудничества России и США в Арктике. Разбор
Художник Никас Сафронов рассказал о создании портрета Трампа
Олимпийская чемпионка Клюфт обанкротилась из-за роста цен в Европе
«Салават» и «Авангард» выгрызли себе седьмые матчи, Радулов лез в драку, а у КХЛ – новый рекорд. Что произошло в Кубке Гагарина 21 апреля
Овечкин оформил дубль и впервые забил в овертайме матча плей-офф
Популярное видео
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
В Госдуме назвали условие, при котором сборная России по хоккею выступит под флагом и гимном на Игры-2026
Представитель Овечкина — о возможном допуске сборной России на Игры-2026: «У Саши есть мечта об олимпийском золоте»
Гомельский сожалеет, что руководство Литвы ведет антироссийскую пропаганду
Россия получила почти 3 миллиона евро от УЕФА. Союз выплатил рекордные деньги клубам по всему континенту
Губерниев — о Гашеке: «Клинический идиот. Пусть пишет следующее письмо в штаб-квартиру НАТО»
Фетисов предложил Гашеку лечение в российской больнице после его жалобы в МОК и ИИХФ на слова Медведева
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя