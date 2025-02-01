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Сегодня, 10:45

В ИИХФ надеются выслушать доклад о возможном возвращении России на международную арену

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета ИИХФ, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс ответил на вопрос «СЭ» о повестке ближайшего заседания.

«На каждом совете ИИХФ всегда идет доклад о ситуации, что изменилось, что стало хуже, лучше. По любым вопросам: рекламы, развития и так далее. Надеюсь, что у нас будет доклад. Послушаем, что изменилось, что нет. Потом будем принимать решение», — сказал Козиолс «СЭ».

Совет ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года 3-4 февраля.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Решение могут пересмотреть в феврале-марте на совете организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Хоккей
Сборная России по хоккею
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