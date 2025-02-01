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Сегодня, 11:00

В ИИХФ оценили влияние Трампа на возвращение российского хоккея

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета ИИХФ, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о влиянии вновь избранного президента США Дональда Трампа на возможное возвращение российского хоккея.

«Если на докладе кто-то скажет, что Дональд Трамп сможет обеспечить безопасное проведение чемпионатов мира, я буду очень рад. Было бы здорово! Но я думаю, что Дональд Трамп немножко занят. Не думаю, что он будет заниматься чемпионатами мира. Пока до доклада я не вижу, что многое поменялось. СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «СЭ») идет на территории Украины. С этой точки зрения, как мне кажется, ничего не поменялось. Если на докладе будут какие-то другие аргументы, я с удовольствием их выслушаю. Тогда будем решать», — сказал Козиолс «СЭ».

Совет ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года 3-4 февраля.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Решение могут пересмотреть в феврале-марте на совете организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Дональд Трамп
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