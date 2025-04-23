В ИИХФ ответили на вопрос о возможном допуске сборной России на Олимпиаду-2026

Член совета Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ), генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс в разговоре с «СЭ» оценил вероятность допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026 с флагом и гимном.

Ранее спортивный агент Андрей Митьков в своем Telegram-канале предположил, что ИИХФ приняла или скоро примет решение о допуске сборной России с флагом и гимном.

«У нас не было никакого заседания, не собирались по этому поводу. Мы об этом не говорили. Это просто сплетни. Не знаю, откуда вы это берете. Но это сплетни. Российский флаг? Смотрите, во-первых, у нас нет повода собираться по этому вопросу. Этот вопрос не наш, а МОК. Не знаю, кто автор этой пропаганды, но это неправильно. Это ни на копейку не соответствует действительности», — сказал Козиолс «СЭ».

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Международный олимпийский комитет (МОК) при допуске россиян будет учитывать позицию международных федераций по отдельным видам спорта.