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Милан-2026

Сегодня, 21:27

Потанин: «Пусть в ИИХФ сначала извинятся перед Россией»

Руслан Минаев
Владимир Потанин.
Фото Global Look Press
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Президент «Норильского никеля», глава попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин порассуждал на тему потенциального участия сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

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«Я за то, чтобы возвращаться с высоко поднятой головой. Извинятся пусть сначала за то, что они натворили, когда мучили нас без флага и гимна. Да, у меня в этом смысле немного экстремальные взгляды», — цитирует Потанина matchtv.ru.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) в 2022 году отстранила российские сборные от участия в международных соревнованиях.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Источник: matchtv.ru
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Хоккей
Сборная России по хоккею
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