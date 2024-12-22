Потанин: «Пусть в ИИХФ сначала извинятся перед Россией»

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Президент «Норильского никеля», глава попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин порассуждал на тему потенциального участия сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2026 года в Милане.
«Я за то, чтобы возвращаться с высоко поднятой головой. Извинятся пусть сначала за то, что они натворили, когда мучили нас без флага и гимна. Да, у меня в этом смысле немного экстремальные взгляды», — цитирует Потанина matchtv.ru.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) в 2022 году отстранила российские сборные от участия в международных соревнованиях.
20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.