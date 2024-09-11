Быков верит, что российских хоккеистов могут допустить на Игры-2026: «Наши чиновники стараются добиться положительного решения»

Быков верит, что российских хоккеистов могут допустить на Игры-2026

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» оценил шансы российских хоккеистов принять участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что не ожидает участия сборной России в зимних Олимпийских играх-2026.

«Верю ли я, что наших хоккеистов могут допустить на Олимпийские игры? Все возможно! На данный момент Олимпийский комитет ждет отмашки из-за океана. Нужно верить и надеяться, чтобы быть готовыми. Думаю, наши чиновники стараются добиться положительного решения», — сказал Быков «СЭ».

С 2022 года сборные России отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ) из-за ситуации на Украине.

Денис Сафронов