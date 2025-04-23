Фетисов: «Допуск сборной России станет праздником. У Овечкина появится шанс стать олимпийским чемпионом»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» оценил вероятность допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026 с флагом и гимном.

«Участие сборной России в Олимпиаде-2026 с флагом и гимном станет праздником. У Саши Овечкина появится шанс стать олимпийским чемпионом. Случится ли возвращение без препон? Сказки иногда происходят в нашей жизни. Будем надеяться», — сказал Фетисов «СЭ».

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Международный олимпийский комитет (МОК) при допуске россиян будет учитывать позицию международных федераций по отдельным видам спорта.