Фетисов: «Если Овечкин станет олимпийским чемпионом, было бы круто»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что победа на Олимпийских играх будет идеальным завершением карьеры для российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Будет ли это идеальное завершение карьеры для Овечкина? Да, последний год у него контракт в НХЛ будет. У него мечта стать олимпийским чемпионом, как и мама, и если он станет олимпийским чемпионом, было бы круто, конечно», — цитирует «ВсеПроСпорт» Фетисова.

С февраля 2022-го после обострения конфликта на Украине российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.