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Сегодня, 19:15

Защитник СКА Зайцев заявил, что в Северной Америке все ждут возвращения России на международные турниры

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник СКА Никита Зайцев оценил шансы сборной России вернуться на международные соревнования в ближайшее время.

«Конечно, хотелось бы. Спорт — вне политики. Хотелось бы, чтобы мы тоже участвовали в международных турнирах. Думаю, все этого хотят. Сколько лет я играл в Америке, все говорят, что без России это не тот турнир. Все хотят, чтобы мы играли», — заявил Зайцев «ВсеПроСпорт».

Российские команды отстранены от соревнований ИИХФ с февраля 2022 года. 3-4 февраля организация рассмотрит вопрос участия россиян в зимней Олимпиаде-2026 года в Италии.

Источник: ВсеПроСпорт
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Никита Зайцев
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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