Журова прокомментировала слова Тардифа о рисках для российских игроков

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова отреагировала на слова президента Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люка Тардифа о возможности возвращения россиян на международные турниры.

По словам главы ИИХФ, организация выступает за возвращение россиян к международным турнирам, однако не готова рисковать ни соревнованиями, ни игроками.

«Тардиф боится, что на российских игроков будет совершено нападение? Это очень странное и абсурдное заявление. Я не понимаю, о каком риске идет речь. Большое количество российских игроков, которые попадут в сборную России, выступают в НХЛ — в США и Канаде. И никто там не нападает на них. В США и Канаде любят наших хоккеистов и ждут нашу «Красную машину» на Олимпиаде 2026 года», — цитирует Журову «ВсеПроСпорт».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.