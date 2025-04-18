Латвийский форвард предложил бойкотировать Олимпиаду в случае допуска России. Сам он 9 лет играл в КХЛ

Каспарс Даугавиньш — новый игрок в «сумасшедшей команде» Доминика Гашека .

Капитан сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш не хочет видеть сборную России на зимней Олимпиаде-2026. Об этом он заявил в интервью местному телевидению. Спортсмен опасается, что если наша команда поедет на Игры, то он вместе с партнерами останется дома.

Играл в КХЛ, но теперь против России

Немалую часть карьеры Даугавиньш провел в России — выступал в КХЛ с 2014 по 2021 год. Каспарс играл за московские «Динамо» и «Спартак», нижегородское «Торпедо» и подмосковный «Витязь». Всего в лиге он принял участие в 459 матчах, забросил 118 шайб и сделал 175 ассистов.

Несмотря на это, сейчас 36-летний нападающий выступает за недопуск России до Олимпиады в Италии. «Честно говоря, у нас пока не было разговоров на эту тему. Мы ждали объявления групп и известия, что они пропускают турнир. Пока продолжается конфликт, надеемся, Россию не пустят на Олимпийские игры», — заявил Каспарс в интервью изданию Delfi.

Хоккеист также предположил, что в случае участия России сборной Латвии стоит бойкотировать турнир: «Если это все же произойдет, это будет очень тяжелое решение. Думаю, вопрос нашего участия в Олимпиаде должен решаться на уровне государства. Это решение должны принимать люди выше нас, а не спортсмены».

При этом сам Даугавиньш собирается в Милан — хотя еще недавно 36-летний хоккеист планировал завершить карьеру.

Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Может ли Россия сыграть на Олимпиаде?

Простор для опасений у Даугавиньша и подобных действительно есть — решение по участию сборной России по хоккею на Олимпиаде еще не принято. При этом шансы на положительный исход есть. Такое мнение недавно высказал министр спорта нашей страны и президент ОКР Михаил Дегтярев.

«Надежда и возможность остаются. Самое интересное, что в случае если Россия не выступит на Олимпиаде в Милане, то ее место займет сборная Франции», — цитирует Дегтярева РИА «Новости».

Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин также надеется на поездку в Италию: «От нас ничего не зависит. Это зависит от МОК — допустят или нет... Для каждого спортсмена это честь — выступать за сборную своей страны. Если представится такая возможность, конечно, я хотел бы сыграть», — сказал Овечкин на пресс-конференции.

Российские сборные по хоккею отстранены от международных соревнований с 2022 года. 4 февраля совет ИИХФ принял решение продлить недопуск наших команд всех возрастов на соревнования под своей эгидой на сезон-2025/26. Решение по участию хоккеистов в Олимпийских играх будет принимать непосредственно МОК.