Казахстан отказался от легионеров и бьется за Олимпиаду. С кем сборная сыграет в квалификации?

Анонс отборочного этапа на Игры-2026 в Милане.

29 августа стартует квалификация на Олимпиаду-2026 в Милане. Ближайший турнир для некоторых стран можно смело назвать главным в 2024 году. 12 команд пробились в решающую стадию отбора. А вечером 1 сентября определятся три участника Игр-2026. Девять стран уже получили путевки в Милан. Италия попала на Олимпиаду на правах хозяйки соревнований, а остальные восемь сборных — по принципу международного рейтинга ИИХФ. На данный момент Россия входит в топ-8 команд, но будущее нашей страны на Играх зависит от решения МОК.

12 команд квалификации разбиты на три группы. Победитель каждой получит путевку в Милан. Обратим особое внимание на сборную Казахстана, которая усилилась представителями КХЛ, пока регулярный чемпионат еще не начался. Из «Металлурга» вызвали Никиту Михайлиса и Валерия Орехова, из «Амура» — Кирилла Панюкова, из «Адмирала» — Аркадия Шестакова и Леонида Метальникова.

Основной костяк собрался из игроков «Барыса». Сборная под руководством Олега Болякина (генменеджера «Барыса») начала готовиться заранее и обкатала сочетания на домашнем Кубке президента республики. От натурализованных хоккеистов в Казахстане отказались. За попадание на Олимпиаду сборная поборется местными игроками.

Тренировка сборной Казахстана. Фото Казахстанская федерация хоккея

Последние Игры, на которые отобрались казахи, также прошли в Италии. 2006 год, Турин — тогда сборная не пробилась в четвертьфинал, попав в одну группу с Россией, США, Швецией и Словакией. Казахстан не проходил квалификацию 18 лет. Сейчас команда Болякина попала в группу D и сыграет с Венгрией, Австрией и Словакией. Пожалуй, это самый конкурентный квартет на турнире.

За словаков сыграют Адам Лишка из «Северстали», Мартин Гернат из «Локомотива» и новичок «Адмирала» Марио Грман. Помогут команде представители НХЛ: защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари, форварды Милон Келемен из «Юты», Павол Регенда из «Анахайма», Мартин Поспишил из «Калгари», Томаш Татар из «Нью-Джерси» и его одноклубник — защитник Шимон Немец.

В группе E несладкая жизнь ждет сборную Украины. Ей в соперники достались Франция, Латвия и Словения. Если не случится сенсаций, то именно эти три страны разыграют путевку на Олимпиаду. Словения в квалификации осталась без главного игрока поколения — Анже Копитара. Потери есть и у Латвии. Не приедут на отбор Элвис Мерзликин и Теодор Блюгерс. Зато за сборную сыграют Артур Шилов из «Ванкувера», Земгус Гиргенсонс из «Тампы», Родриго Аболс из «Филадельфии» и Увис Балинскис из «Флориды». Хорошо знакомый российской публике тренер Харийс Витолиньш не смог собрать дрим-тим, но в то же время получил крепкий состав с талантливым вратарем Шиловым, который здорово проявил себя на международных турнирах и впечатлил в последнем плей-офф НХЛ.

Вратарь сборной Дании Фредерик Андерсен. Фото Global Look Press

Кому удалось сколотить звездную банду, так это датчанам из группы F. Все шесть представителей НХЛ, включая основного вратаря «Каролины» Фредерика Андерсена и форварда «Виннипега» Николая Элерса, помогут в квалификации. Главным соперником Дании станет Норвегия. Их матч, что символично, запланирован последним. За норвежцев сыграет партнер Кирилла Капризова по «Миннесоте» — Матс Зукарелло, а также неувядающий Патрик Торесен, известный по карьере в КХЛ за СКА и «Салават Юлаев». В 40 лет форвард постарается пробиться на свою четвертую Олимпиаду.

От предварительного отбора по понятным причинам отстранили сборную Белоруссии. Россия пока остается в пуле команд, которые сыграют в Милане. Однако до начала турнира остается полтора года, и МОК еще предстоит вынести финальное решение о допуске нашей сборной. При неблагоприятном сценарии Россию заменит следующая команда из международного рейтинга, вне зависимости от результатов квалификации.

Группы квалификационного этапа на Олимпиаду-2026

Группа D (Братислава, Словакия): Словакия, Казахстан, Австрия, Венгрия

Группа E (Рига, Латвия): Латвия, Франция, Словения, Украина

Группа F (Ольборг, Дания): Дания, Норвегия, Великобритания, Япония