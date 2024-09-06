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Милан-2026

Сегодня, 10:30

Пустят ли сборную России на Олимпиаду-2026? Если нет, то поедет Франция, а президент ИИХФ — француз

Сборная Франции по хоккею выступит на Олимпиаде в случае отстранения России
Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеисты сборной России на Олимпиаде-2022
Сборная России на Олимпиаде-2022.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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НХЛ может помочь, но и она не всесильна.

ИИХФ опубликовала два варианта распределения команд по группам на Олимпиаде-2026. В первом случае — с Россией, которая должна сыграть с США, Словакией и Латвией. Во втором случае — без нашей сборной, которую на турнире заменит Франция как лучшая команда из оставшихся участников недавней олимпийской квалификации. В начале сентября три путевки в Милан завоевали Словакия, Латвия и Дания.

Группы хоккейного турнира Олимпиады-2026 в случае допуска сборной России

Относиться к новости о двух вариантах от ИИХФ необходимо без иллюзий. Евробюрократы во всех сферах жизни действуют максимально цинично, не отклоняясь от регламента и одновременно реагируя на текущую политическую конъюнктуру. Чиновники Международной Федерации неоднократно отказывались возвращать на большие турниры российские сборные любых возрастов даже в нейтральном статусе. Ничего в последнее время не изменилось. До тех пор, пока конфликт между Россией и Украиной находится в горячей фазе, наивно рассчитывать на другое отношение. После завершения военных действий и подписания мирных соглашений должно пройти какое-то время, чтобы ситуация хоть частично вернулась к тому, что было раньше.

Артемий Панарин, Александр Овечкин, Андрей Василевский. Найдут ли место Овечкину? Какой может быть сборная России на Олимпиаде-2026

Окончательное решение о составе участников олимпийского турнира будет принято уже в феврале 2025 года. Можно не сомневаться, что президент ИИХФ Люк Тардиф сделает все, чтобы его соотечественники не остались обделенными. Когда еще у сборной Франции появится такой шанс сыграть на Олимпиаде? Роль европейских федераций тоже существенна. Именно они в отличие от своих коллег из Северной Америки будут до последнего препятствовать возвращению России на международную сцену.

Группы хоккейного турнира Олимпиады-2026 без сборной России

Ранее в кулуарах активно муссировались слухи о том, что НХЛ занимала другую позицию. Она предпочла бы увидеть в Милане сборную России. В этом подходе видна определенная логика. Она связана не только с бизнес-процессами и стремлением собрать на турнире по возможности всех доступных суперзвезд мирового хоккея. Изначально согласие отпустить лучших игроков на Олимпиаду стало результатом переговоров НХЛ и НХЛПА (профсоюз хоккеистов, выступающих в НХЛ). Однако как бы не хотели русские звезды типа Александра Овечкина и Евгения Малкина, в финальной части карьеры принять участие в турнире планетарного масштаба, они не всесильны. Это грустная и одновременно очевидная история. Предпосылок к улучшению ситуации не появилось.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Франции по хоккею
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