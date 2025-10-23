CAS 24 октября рассмотрит вопрос участия российских саночников в Олимпиаде-2026

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции Федерации санного спорта России к Международной федерации санного спорта (FIL) о недопуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2026 пройдут 24 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

18 октября конгресс FIL большинством голосов принял решение продлить отстранение российских атлетов от участия в турнирах под эгидой федерации. Из-за этого россияне не могут пройти квалификацию на Игры-2026. Также конгресс решил не уполномачивать исполком FIL разрабатывать программу AIN для нейтральных российских спортсменов.

20 октября министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях. Дегтярев сообщил, что аналогичная апелляция была подана и на решение FIL.

Российские саночники пропустили три последних сезона из-за отстранения от участия в международных соревнованиях.

Первый этап Кубка мира по санному спорту-2025/26 пройдет с 5 по 7 декабря в Иглсе (Австрия). Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия).